Москва, , 14:37 — REGNUM Три геномных центра мирового уровня планируется создать в России в рамках проекта «Наука». Об этом 14 мая заявил российский лидер Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий в РФ.

По его словам, каждый из геномных центров должен включать консорциум исследовательских институтов, вузов, производственных и инновационных компаний. Компания «Роснефть» стала технологическим партнером программы.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая президент России Владимир Путин призвал не забывать о стратегических задачах и масштабных проектах, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса.

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