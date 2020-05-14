Владимир Путин проводит онлайн-совещание по вопросам развития генетических технологий в РФ. В апреле 2019 года была утверждена программа развития генетических технологий. Сегодня участники совещания будут анализировать итоги года и дальнейшие перспективы.

Работа по программе развития генетических технологий проходит по трем основным направлениям — биобезопасность, медицина, сельское хозяйство и промышленность. Координационным центром стал НИЦ «Курчатовский институт».