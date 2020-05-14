Министр образования РФ Валерий Фальков в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что переболел COVID-19, но уже выздоровел и приступил к работе.
Путин поручил оформить интеллектуальные права на вакцину против COVID-19
Научный центр «Вектор» должен обеспечить интеллектуальные права на вакцину против коронавируса, заявил президент России Владимир Путин 14 мая на совещании по вопросам развития генетических технологий.
Сечин предложил простимулировать инвестиции «Роснефти» в генетику льготой
Расширению инвестиций в генетические разработки могло бы поспособствовать исключение инвестиций «Роснефти» в эту отрасль из налогооблагаемой базы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 мая заявил главный исполнительный директор, председатель правления ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин на совещании по вопросам развития генетических технологий в Российской Федерации.
«Просил бы вас, уважаемый Владимир Владимирович, поддержать инициативы компании-технологического партнёра федеральной научно-технологической программы развития генетических технологий на ближайшие годы и рассмотреть возможность исключения инвестиций «Роснефти» в генетические технологии из расчёта налогооблагаемой базы», — заявил Сечин.
Генеральный директор ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии (Вектор)» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Ринат Максютов на совещании заявил, что сегодня в институте разработано шесть прототипов вакцины против коронавирусной инфекции. Сегодня начались испытания нового препарата.
Российские учёные близки к «прорывным результатам» в онкологии — Голикова
В России разработали уникальные штаммы вирусов, способные разрушать клетки рака мозга и рака молочной железы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 мая заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании по вопросам развития генетических технологий в Российской Федерации.
«Для проведения доклинических исследований центром подготовлены уникальные штаммы вируса, которые способны разрушать клетки рака мозга и рака молочной железы. Эти результаты действительно могут стать прорывными в лечении онкологических заболеваний, и я думаю, что они будут интересны и международному научному сообществу», — заявила Голикова.
Директор Института молекулярной биологии Александр Макаров рассказал на совещании о разработке вирусной технологий для лечения онкобольных. Также учеными организации создан уникальный препарат для лечения аутоиммунных заболеваний.
Путин сравнил генные технологии с атомным и космическим проектами XX века
Генетика сыграет решающую роль в технологическом развитии России в обозримой перспективе. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий в Российской Федерации.
«В том числе по масштабу задач, прорыву, значения для страны программа развития генетических технологий, думаю, сопоставима с атомным и космическим проектами XX века. И вся система управления, структура программ должна соответствовать этой высокой планке», — заявил Путин.
В России построят три геномных центра мирового уровня
Три геномных центра мирового уровня планируется создать в России в рамках проекта «Наука», заявил российский лидер Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий в РФ.
Генеральный директор НИЦ «Курчатовский института» Александр Благов предложил на совещании по развитию генетических технологий создать «Национальный биоресурсный центр».
Путин рассказал о своих ожиданиях от развития генетических технологий
Генетические разработки не должны ограничиваться одной медицинской сферой — они наверняка себя эффективно проявят и в множестве других отраслей, в том числе связанных с разработкой экологически чистого биотоплива. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий в Российской Федерации.
«В чём состоит, на мой взгляд, наша главная цель? Россия должна обладать целой линейкой разработок, которые позволят предупреждать и лечить тяжёлые заболевания, увеличивать продолжительность жизни людей, состояние окружающей среды. Очищать от загрязнения землю, воду, воздух, применять экологически чистое биотопливо», — заявил Путин.
За конец 2019 — начало 2020 года в России «создан электронный каталог клинических и референс штаммов, для разработки инновационных препаратов для лечения инфекционных болезней проведен скрининг более 2000 штаммов бактерий. Начато создание национального интерактивного каталога патогенных организмов и биотоксинов, значимых для биологической безопасности. Адаптирована и внедрена новая система для обнаружения организмов первой и второй групп патогенности, при этом создан метод, который позволяет быстро ставит диагнозы, включая инфекционные заболевания», — зампредседателя правительства Татьяна Голикова.
Путин отметил вклад генетиков в борьбу с коронавирусом
Российские генетики играют большую роль в разработке вакцины от коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий в Российской Федерации.
«Хотел бы поблагодарить специалистов-генетиков за вклад в борьбу с этой угрозой», — заявил Путин.
Генетика привлекает всё больше молодых российских учёных — Путин
Генетика стала одним из наиболее привлекательных направлений для молодых российских исследователей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий в Российской Федерации.
«В генетике работает всё больше и больше молодых, перспективных учёных. На развитие этого направления, в целом науки о жизни, мы сконцентрировали значительные ресурсы: и кадровые, и финансовые, и организационные», — заявил Путин.
Президент предоставил слово Татьяне Голиковой. Заместитель председателя правительства, что перед геномными центрами «поставлена задача достигнут прорывных результатов, которые способны конкурировать на мировом уровне».
Путин призвал не забывать о крупных проектах, несмотря на пандемию
Президент России Владимир Путинпризвал не забывать о стратегических задачах и масштабных проектах, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом глава государства заявил 14 мая на совещании по вопросам развития генетических технологий в РФ.
Ситуация с эпидемией позволяет вернуться к стратегическим задачам — Путин
Улучшение возможностей здравоохранения по борьбе с эпидемией коронавируса позволяет постепенно возвращаться к привычной повестке дне. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий в Российской Федерации.
«Ситуация меняется и это даёт нам возможность вновь сосредоточиться нашей текущей и долгосрочной повестки. Сейчас на этом этапе восстановление нормального, привычного ритма жизни крайне важно обеспечить динамичное, эффективное решение стратегических задач», — заявил Путин.
«В рамках национального проекта «Наука» создаются три геномных центра мирового уровня. Каждый из них должен представлять собой консорциум исследовательских институтов, вузов, производственных и инновационных компаний, причем от Новосибирска до Крыма», — Владимир Путин.
Главным технологическим партнёром программы развития генетических технологий стала компания «Роснефть».
«Россия должна обладать целой линейкой разработок, которые позволят предупреждать и лечить тяжёлые заболевания, увеличивать продолжительность жизни людей, состояние окружающей среды, очищать от загрязнений землю, воду, воздух, применять экологически чистое биотопливо. То есть речь идёт о самых разных областях — от медицины и сельского хозяйства до промышленности и энергетики, где генетические технологии открывают колоссальные возможности. И мы должны их использовать в наших интересах», — Владимир Путин.
«По масштабу задач, прорыву, значению для страны программа развития генетических технологий сопоставима с атомным и космическим проектами ХХ века», — Владимир Путин.
«Крайне важно обеспечить динамичное и эффективной решение долгосрочных задач, быстро набрать здесь темп. В апреле прошлого года мы приступили к программе развития генетических технологий. Сегодня посмотрим, что сделано за прошедший год, обсудим дополнительные, дальнейшие шаги, имея в виду те вызовы с которыми мы сейчас сталкиваемся,» — Владимир Путин.