Тюмень, , 12:42 — REGNUM В Тюмени во время реставрации в Спасской церкви найдено захоронение — гроб с человеческими останками. Ремонтно-реставрационные работы на объекте приостановлены, сообщает комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

Представителями следственного управления СКР по Тюменской области совместно с реставраторами будет произведена выемка гроба, обнаруженного в подвале алтарной части северного придела Спасской церкви.

Отмечается, что реставрационные работы с начала 2020 года проводит ООО «Дизайн — 2000».

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