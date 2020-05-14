Пекин, , 12:27 — REGNUM Возможно, что коронавирус представляет особую опасность для человеческого организма из-за излишне мощной реакции иммунной системы, так считают китайские исследователи, поделившиеся своими наблюдениями в журнале Frontiers in Public Health.

Один из белков вируса, проникая в альвеолу человеческого легкого, становится источником бесконтрольной активации иммунных клеток, что только утяжеляет протекание болезни.

Такая реакция, так называемый «цитокиновый шторм», становится причиной дальнейших осложнений вокруг очага проникновения вируса в организм.

В самом рискованном для пациента варианте развития событий, такая иммунная вспышка приводит к тяжелому поражению легких. Авторы исследования считают, что в пользу их теории говорят данные статистики, накопленные во всем мире за период эпидемии.