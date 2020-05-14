Иерусалим, , 12:25 — REGNUM Ученый раскритиковал карантинные правила израильского минздрава, сообщают «Вести» (Израиль). Финансисты вместо медиков в израильском минздраве затруднили правильную борьбу с эпидемией, полагает эксперт.

По мнению профессора Йегуды Адлера, декана медицинского факультета Академического центра в Рамат-Гане, неконкретность мер карантина привела к тому, что усилия по предотвращению распространения эпидемии были распылены. Вместо того, чтобы, по выражению Йегуды Адлера, превращать карантин в «коллективное наказание населения и экономики страны», следовало сосредоточится на основных направлениях и зонах особого риска.

К зоне особого риска следовало отнести, например, дома престарелых, а основными направлениями должны были стать производство анализов и готовность средств индивидуальной защиты. Всё это было сделано, но с серьезным отставанием по времени, что привело к дополнительным проблемам. Причиной же такой удручающей картины профессор Адлер считает низкий уровень компетенции высших чиновников израильского минздрава, обладающих скорее финансовыми, чем медицинскими познаниями.