Москва, , 19:21 — REGNUM Российский орбитальный аппарат «Метеор-М» № 2−2 вновь начал передавать данные после столкновения с микрометеоритом, сообщает 13 мая госкорпорация «Роскосмос».

Гидрометеорологический спутник «Метеор-М» № 2−2, созданный в корпорации ВНИИЭМ, относится к аппаратам дистанционного зондирования Земли. Он был запущен на орбиту 5 июля 2019 года с космодрома Восточный.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря 2019 года аппарат, предположительно, столкнулся с микрометеоритом.

«В результате чего он изменил параметры орбиты и перешёл в режим неориентированного полёта с высокими значениями угловых скоростей».

После того как аппарат вошёл в зону действия российских наземных средств управления были начаты работы по восстановлению его работоспособности.

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