Иерусалим, , 14:11 — REGNUM Новый подход к анализам на коронавирус, предложенный израильскими медиками, может позволить быстрее отменить карантин в различных странах. О том, как информация об антителах, выработанных организмом, позволит справиться с последствиями эпидемии, передают «Вести» (Израиль).

Серологические тесты на антитела долговременного иммунитета позволят ответить на один из самых важных вопросов, связанных с COVID-19. Вернется ли эпидемия, если переболевшие уже выработали долговременный иммунный ответ, вот что необходимо выяснить, прежде чем строить планы на будущее. Поэтому так важно исследование в Израиле, предполагающее посредством массового использования серологического теста определить максимально полную картину иммунитета, выработанного населением страны.

Причем здесь важно понимать не только наличие готовности организма человека к отражению коронавирусной атаки, но и то, насколько долгой будет эта готовность. Если исследование покажет наличие устойчивого массового иммунитета, с коронавирусом, возможно, человечество распрощается навсегда уже в ближайшее время.