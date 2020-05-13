Москва, , 12:41 — REGNUM Поведение SARS-CoV-2 своеобразное, неожиданное, и самое неприятное — что оно непредсказуемое и создает для нас, как для клиницистов, огромные проблемы: мы вынуждены идти не столько по классике лечения, сколько на поводу у того, что происходит. Об этом, в частности, рассказал ИА REGNUM заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ, профессор Игорь Молчанов.

ИА REGNUM: Игорь Владимирович, почему важен персонифицированный подход к каждому больному с COVID-19?

Игорь Молчанов: Персонифицированный подход нужен не только по самочувствию пациента, по переносимости его собственной гипоксии, если она существует. Но есть же ещё подходы персональные, которые связаны с наличием сопутствующих заболеваний. Это и возрастной компонент, и наличие сахарного диабета, гипертонии, перенесённого инфаркта миокарда и так далее, и тому подобное. Это всё определяет тактику ведения лечения.

В первую очередь — маршрутизация. Одних можно продолжать лечить на дому, других — госпитализировать. Все эти нюансы сейчас, в принципе, установлены. Когда пациент попадает, например, в реанимационное отделение, то там подбор режимов вентиляции зависит от того, насколько плотны лёгкие, насколько они сопротивляются вдоху. То есть факторов, по которым лечение носит персональный характер, очень много. Их, конечно, можно сгруппировать по возрасту, по сопутствующим заболеваниям, по плотности легочной ткани, но и в этих разделах они всё равно детализируются.

ИА REGNUM: В самом начале пандемии говорили о том, что заболеванию подвержены, в основном, представители старшего поколения и люди с хроническими заболеваниями. Но практика показывает, что среди носителей коронавируса немало детей. Как так?

Игорь Молчанов: Здесь есть много разных теорий. Западные СМИ отмечают, что в России вирусные заболевания протекают легче и не типичнее. Некоторые связывают это с тем, что в свое время в Советском Союзе была очень развита и очень жестка система прививок, которые серьезно меняют иммунитет человека. И дети, которые только получили иммунизацию, имеют совсем другой иммунитет. Была информация о том, что противотуберкулёзные прививки повышают иммунитет и увеличивают устойчивость к SARS-CoV-2. Но это все на уровне разговоров. Серьезной доказательной базы пока нет.

ИА REGNUM: Насколько сильно изменилась практика лечения больных с коронавирусом?

Игорь Молчанов: Министерство здравоохранения уже шесть раз пересмотрело методические рекомендации по лечению больных. Тактика меняется потому, что и сам вирус переменчив. В процессе развития заболевания в мире он меняет и свои свойства. Поэтому нужно подстраиваться, менять тактику в зависимости от той информации, которую получаем по эффективности лечения.

ИА REGNUM: Ну, а пока, как вы раньше говорили: «Приходится идти на ощупь с большими проблемами»?

Игорь Молчанов: Ну, а как может быть иначе, когда мы работаем с плохо изученным вирусом! Поэтому трудностей много. Организационные — более-менее стабилизировались, что касается лечебной тактики, то, повторюсь, она может быть связана и с узнаванием особенностей вируса, и с его изменчивостью, а изменчивость у него очень высокая.

ИА REGNUM: В чём наибольшая сложность в лечении COVID-19 для анастезиологoв — реаниматологов?

Игорь Молчанов: В том, о чём я всегда говорю — с самого начала — искусственная вентиляция лёгких в нашей ситуации — это не панацея. Это безвыходность. Недавно разговаривал по телефону с Орлом: практически полностью поражено левое лёгкое, правое — частично, а человек чувствует себя субъективно очень хорошо, его это не волнует, не беспокоит, и в положении сидя он чувствует себя хорошо, ему немножко кислорода и он компенсируется. Это для нас неожиданная ситуация. Но если приходится переводить на искусственную вентиляцию лёгких, мы всегда помним только обо одном: через повреждённый орган получить нормальную функцию невозможно. Но тактика лечения ясна и понятна.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 13 мая в 85 регионах России зарегистрирован 242 271 случай коронавирусной инфекции. За весь период выписаны по выздоровлении 48 003 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: Коронавирус в России: героизм медиков и непрерывная борьба – все новости