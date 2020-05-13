Пекин, 13 мая 2020, 04:00 — REGNUM Дикая гигантская панда была заснята на камеры, гуляющей и поедающей бамбук в лесу города Мяньчжу провинции Сычуань на юго-западе Китая в конце марта, сообщает 12 мая агентство Синьхуа.
Сотрудники Цзюдиншаньского природного заповедника обнаружили фотографии и видеозаписи панды после того, как сняли 40 инфракрасных камер, установленных для мониторинга диких животных, сообщили в департаменте природных ресурсов Мяньчжу.
Кроме того, исследователям удалось заснять фото и видео золотой обезьяны, антилопы гну, лесной кабарги, китайского монала и итагина. Последние два вида птиц попались на камеры заповедника впервые.