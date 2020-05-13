Пекин, , 04:00 — REGNUM Дикая гигантская панда была заснята на камеры, гуляющей и поедающей бамбук в лесу города Мяньчжу провинции Сычуань на юго-западе Китая в конце марта, сообщает 12 мая агентство Синьхуа.

Сотрудники Цзюдиншаньского природного заповедника обнаружили фотографии и видеозаписи панды после того, как сняли 40 инфракрасных камер, установленных для мониторинга диких животных, сообщили в департаменте природных ресурсов Мяньчжу.

«Мы засняли дикую гигантскую панду в апреле 2019 года, а затем еще одну годом спустя, и, наконец, мы увидели панду опять. Мы снимаем длинные записи панд с разных углов, дабы как можно сильнее углубиться в их повседневную жизнь, что является крайне ценным для исследований», — заявил представитель заповедника Ляо Лян.

Кроме того, исследователям удалось заснять фото и видео золотой обезьяны, антилопы гну, лесной кабарги, китайского монала и итагина. Последние два вида птиц попались на камеры заповедника впервые.