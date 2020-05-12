Москва, , 18:02 — REGNUM Русское географическое общество (РГО) и Экспедиционный центр Минобороны России планируют новую исследовательскую экспедицию на острова Курильской гряды, сообщает 12 мая агентство «Интерфакс» со ссылкой на РГО.

По данным агентства, экспедиция состоится с 7 июля по 30 августа, однако эти сроки могут быть скорректированы с учётом пандемии коронавируса и погодных условий в районе исследований.

«Цель проекта в этом сезоне — проведение комплексного исследования территории островов Уруп и Чёрные Братья и прилегающей к ним акватории», — цитирует агентство сообщение РГО.

Гидрографы, вулканологи, биологи, экологи, учёные и добровольцы, кроме профильных научных работ «исследуют культурные и археологические находки самых разных периодов — древние артефакты айнов, остатки японских фортификационных сооружений, остатки российских поселений имперских времён и множество сохранившихся артефактов времен Второй мировой войны».

12 мая Русское географическое общество уже официально объявило о начале конкурсного отбора добровольцев, желающих участвовать в экспедиции.

Отметим, что участие Минобороны РФ в этой экспедиции обусловлено стратегической важностью самих Курильских островов и прилегающих к ним акваторий.

Как сообщало ИА REGNUM, российское военное ведомство планирует создать на курильском острове Матуа пункт базирования кораблей ВМФ России.

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