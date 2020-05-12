София, , 14:20 — REGNUM Останки древнейших из известных науке представителей Homo sapiens в Европе, живших около 47 тысяч лет назад, обнаружили палеонтологи в пещере Бачо Киро, находящейся в центре Болгарии. Результаты работы ученых 12 мая обнародованы научным журналом Nature Ecology & Evolution.

«Анализ структуры зубов и устройства митохондриальной ДНК, выделенной из этих останков, позволяет однозначно связать их с Homo sapiens», — говорится в публикации.

Также указывается, что данная находка позволяет сделать предположение, что первые представители вида пришли в умеренный климатический пояс Евразии как минимум 45 тысяч лет назад.

При этом ученые считают, что первые представители рода Homo — неандертальцы, попали на территорию Европы около 300−400 тысяч лет назад, а представители вида современного человека — Homo sapiens появились тут значительно позже — около 40 тысяч назад. На последнее указывают найденные учеными в пещерах Италии и Румынии древнейшие останки Homo sapiens и характерные для них орудия труда.

Последние находки палеонтологов и палеогенетиков под руководством профессора Института эволюционной антропологии в Лейпциге (Германия) Жан-Жака Юблана в болгарской пещере Бачо Киро на значительное время отодвинули момент прихода Homo sapiens в Европу.

Напомним, в последние годы, после обнаружения учеными в геноме человека следов ДНК неандертальца и неожиданно поздних неандертальских стоянок на территории Хорватии и Испании, ученых стал интересовать вопрос, когда Homo sapiens пришли на территорию Европы. Ответ на данный вопрос может подсказать антропологам, как между собой общались кроманьонцы и неандертальцы, и как именно последние исчезли.