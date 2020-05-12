Москва, , 14:19 — REGNUM Хотя ресурсов на Земле в целом хватает, но некоторые из них выгоднее добывать в космосе, считает известный эрудит Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 12 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова директора Роскосмоса по перспективным программам и науке Александра Блошенко, высказавшегося о необходимости колонизации космоса, и в частности Марса.

«Например, легкий изотоп гелия — гелий-3, весьма полезный для термоядерной энергетики, в значительных количествах содержится в лунном грунте, и даже с учётом расходов на транспортировку там его выгоднее добывать, чем на Земле, даже при нынешних технологиях, опирающихся на химическую энергетику, — сказал Вассерман. — Соответствующих разработок довольно много, и вопрос в том, сколько средств понадобится вложить, чтобы довести это до массового производства. Так вот когда появится ракетный двигатель, опирающийся на термоядерную энергетику, это резко упростит задачи освоения всей Солнечной системы, но прежде всего, естественно, Луны и Марса. Так что то, что может показаться не нужным, так как вроде бы не влияет напрямую на жизнь отдельного человека, настолько радикально влияет на жизнь всего человечества, что нам действительно необходимо осваивать соответствующие технологии».

Кроме того, Вассерман отметил, что технологии, необходимые для колонизации космоса, уже проработаны настолько, что массовое их внедрение зависит почти исключительно от финансовых затрат. По мнению эксперта, освоить эти технологии можно за считанные годы, если выделить достаточно денег.

«Но поскольку денег всегда недостаточно, то, надо думать, освоение растянется на пару десятилетий. Поскольку деньги будут выделяться в час по чайной ложке», — подытожил Вассерман.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Блошенко, Марс выглядит наиболее предпочтительным с точки зрения перспективы терраформирования и колонизации.