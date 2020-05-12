Москва, , 14:09 — REGNUM Одна из причин, по которой человечеству следует активно осваивать космос, состоит в том, что межпланетное пространство — это колоссальная бесплатная лаборатория, которая предоставляет ученым те возможности, которых они лишены на Земле, считает известный эрудит Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 12 мая корреспонденту ИА REGNUM. Так он прокомментировал слова директора Роскосмоса по перспективным программам и науке Александра Блошенко о том, что колонизация космоса в сверхсрочной перспективе — это вопрос выживания человечества.

«Космос — это колоссальная бесплатная лаборатория, — сказал Вассерман. — Скажем, исследования взаимодействия частиц сверхвысоких энергий до сих пор ведутся с использованием так называемых телескопов для частиц. То есть устройств, фиксирующих следы этих взаимодействий. Просто потому что на Земле даже самые мощные ускорители элементарных частиц пока не могут достичь тех энергий, которые эти же частицы приобретают в космосе».

И это, по словам Вассермана, лишь одна из причин того, почему нам нужно осваивать космос.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Вассерман объяснил, зачем человечеству следует колонизировать Марс.