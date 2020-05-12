Москва, 12 мая 2020, 14:09 — REGNUM Одна из причин, по которой человечеству следует активно осваивать космос, состоит в том, что межпланетное пространство — это колоссальная бесплатная лаборатория, которая предоставляет ученым те возможности, которых они лишены на Земле, считает известный эрудит Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 12 мая корреспонденту ИА REGNUM. Так он прокомментировал слова директора Роскосмоса по перспективным программам и науке Александра Блошенко о том, что колонизация космоса в сверхсрочной перспективе — это вопрос выживания человечества.
И это, по словам Вассермана, лишь одна из причин того, почему нам нужно осваивать космос.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Вассерман объяснил, зачем человечеству следует колонизировать Марс.