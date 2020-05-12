Москва, , 14:00 — REGNUM Человечеству действительно жизненно необходимо осваивать Марс, считает известный эрудит Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 12 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова директора Роскосмоса по перспективным программам и науке Александра Блошенко, который сказал, что Марс выглядит, пожалуй, наиболее предпочтительным с точки зрения перспективы терраформирования и колонизации.

«Понятное дело, что ресурсов, наличествующих на земле, и технологий, доступных ещё в прошлом тысячелетии, вполне достаточно для того, чтобы обеспечить уровень благосостояния, характерный для так называемого золотого миллиарда — 15−20 млрд долларов на несколько человек. То есть чисто для материального выживания нам вроде бы в космос пока лезть пока незачем, — сказал Вассерман. — Но, во-первых, не исключены различные космические катастрофы, начиная от прямого попадания какого-нибудь действительного большого метеорита в Землю и до каких-нибудь проблем с Солнцем. И если проблемы с Солнцем начнутся через несколько миллиардов лет, то вот прямое попадание метеорита в Землю возможно в течение ближайших нескольких веков. И к этому надо приготовиться многими способами. От создания ракетно-космических систем, способных уничтожить такой метеорит, и до расселения человечества по многим местам, чтобы не накрыло всех одновременно».

В этом смысле, как пояснил Вассерман, освоение Марса действительно полезно, хотя и сопряжено с некоторыми серьёзными техническими проблемами — в частности, на красной планете слишком слабая сила тяготения.

«В этом смысле лучше осваивать Венеру, но там надо радикально менять состав атмосферы, а это займёт несколько веков», — отметил Вассерман.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Блошенко, колонизация космоса в сверхсрочной перспективе — это вопрос выживания человечества.