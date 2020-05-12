Вашингтон, , 12:23 — REGNUM Новый позвоночник LEAP (Leveraging Elastic instabilities for Amplified Performance) для мягких роботов, позволяющий воспроизводить манеру бега гепардов, разработали ученые из четырех университетов США. Об этом авторы разработки сообщили в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Гепард является самым быстрым животным, передвигающимся по земле. По некоторым данным, его скорость может превышать 100 км/ч. Во время бега у гепарда присутствует фаза полета, когда от земли отрываются все четыре лапы, а позвоночник меняет свой изгиб на противоположный — спина или прогнута, или выгнута.

Обычно роботы во время своего движения опираются на какие-нибудь конечности. Если это четырехногий робот, то две из четырех ног все время находятся на поверхности. Ученые исследовали манеру передвижения гепарда и попытались создать искусственный позвоночник, который бы копировал изгибы его позвоночника.

Им удалось создать позвоночник, которые позволяет во время движения мягкого робота совершать некоторый прыжок, во время которого все четыре конечности отрываются от земли. Оснащение экспериментального робота таким позвоночником позволило увеличить скорость перемещения втрое, относительно роботов предыдущего типа. Так новый робот достиг скорости перемещения до 2,7 длины тела за одну секунду, тогда его устаревшие сородичи смогли передвигаться лишь со скоростью до 0,8 длины тела за секунду.

Ученые сообщают, что примененное решение можно масштабировать для малых и больших роботов. Также его можно применить и для подводных роботов. Авторы разработки считают, что в будущем мягких роботов с такими позвоночниками можно будет применять в тех отраслях, где отсутствуют ровные поверхности для передвижения, требуется высокая скорость перемещений и при этом бережное воздействие на предмет манипуляций со стороны робота.