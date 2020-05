Вашингтон, , 11:06 — REGNUM Анализ годичных колец деревьев из зоны водосбора реки Миссури показал, что засухи, происходившие в конце XX — начале XXI веков, стали самыми сильными за последние 1200 лет. К такому выводу пришел коллектив ученых из США и Канады, которые опубликовали результаты своего исследования в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые решили разобраться в циклах засух, происходивших в бассейне реки Миссури. Их интересовало, можно ли определить циклы этих засух. Причем натурные наблюдения в США начали делать только в XX веке, и ученые собирались сделать выводы на основании значительно более длительного срока.

Для этого ученые исследовали данные, получаемые в рамках проекта PAGES2k. В этом проекте производится наблюдение за ежегодным изменением ширины годичных колец и плотности древесины древних деревьев, растущих на западе США. По этим данным ученые умеют определять ориентировочные средние температуры воздуха и количество осадков за весь период жизни дерева.

Информацию по этим же показателям в XX и XXI веках исследователи взяли из прямых наблюдений, которые уже проводились людьми в эти годы. Данные о погодных условиях приняли на основании проектов PRISM и CLIMDIV.

Сопоставив все данные за многие века, авторы исследования пришли к выводу, что недавние засухи, происходившие в бассейне реки Миссури около 20 лет назад, стали самыми сильными. Как сообщают ученые, Миссури пополняется за счет таяния снегов Скалистых гор. По их мнению, засухи стали следствием потепления климата, из-за которого снежный покров на горах растаял на всей площади водосборного бассейна Миссури.