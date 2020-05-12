Москва, , 09:26 — REGNUM На сегодняшний день условия, складывающиеся в космосе с Солнцем, доказывают, что температура сразу на двух планетах повышается. Об этом в интервью ТАСС заявил исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

«Исследования Солнца показывают, что оно в данный момент нагревается, и температура на Венере и Марсе медленно растет, в том числе поэтому сегодня Марс выглядит, пожалуй, наиболее предпочтительным с точки зрения перспективы терраформирования и колонизации», — сказал Блошенко.

По его словам, колонизация космоса в сверхсрочной перспективе — это вопрос выживания человечества, однако он признал, что этим будут заниматься уже существа не с нынешними генотипами.