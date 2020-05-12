Вирджиния, США, , 07:26 — REGNUM Сильный иммунитет к заболеванию COVID-19 формируется у 7−8% переболевших, преимущественно в тяжёлой форме, сообщила 12 мая доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU в США Анча Баранова.

По её словам, организм способен побороть инфекцию с помощью интерферонов, и в этом случае он не выработает антител, которые необходимы для появления иммунитета к COVID-19.

Вместе с тем у некоторых пациентов вырабатывается большое количество антител и, соответственно, появляется хороший иммунитет.

«У нас есть супер-люди, у которых такой мощный иммунный ответ, что их антитела можно использовать для лечения других людей конвалесцентной плазмой, что и делается», — объяснила биолог.

Она добавила, что особенности формирования иммунитета к COVID-19 были выявлены китайскими учеными в ходе обследования 171 пациента. Исследования проходили под руководством профессора Фан Ву (Fum Wu) в Шанхайском медицинском центре и ряде других научных заведений.

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