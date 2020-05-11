Лондон, , 22:13 — REGNUM Британские и американские учёные разработали математическую модель на основе искусственного интеллекта, которая может определить, болен ли человек новой коронавирусной инфекцией. Материалы исследования опубликованы в журнале Nature.

Исследователи из Королевского колледжа Лондона, Массачусетской больницы общего профиля и медицинской компании ZOE Medical «предложили» разработанной системе искусственного интеллекта сопоставить симптомы людей, которые пользователи загружали через приложение COVID Symptom Study. Система изучила данные около 2,5 млн человек, из них около трети регистрировали у себя симптомы, связанные с COVID-19. Так, из них 18 374 человека сообщили, что они ранее проходили тест на коронавирус, и у 7178 человек он дал положительный результат.

В результате были выявлены сочетания симптомов, наличие которых с наибольшей вероятностью может означать, что человек болен COVID-19. При этом наиболее характерным симптом заболевания, как оказалось, является потеря обоняния и вкуса.

По словам разработчиков, созданная математическая модель, оперирующая информацией о симптомах заболевания, может с вероятностью до 80% определить, болен ли человек COVID-19.

Учёные отмечают, что если приложение для смартфона COVID Symptom Study дополнить их математической моделью, то можно будет выявить заразных людей, как только у них начнут появляться самые ранние симптомы.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что американские учёные разработали портативное устройство, которое при подключении к смартфону может определить инфекцию, включая новый тип коронавируса.

Читайте подробнее: Учёные разработали устройство для обнаружения инфекций на базе смартфона