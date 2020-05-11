Бостон, США, , 19:50 — REGNUM Американские учёные разработали рисунок для футболки, который делает человека невидимым для системы видеонаблюдения, распознающий лица. Об этом 11 мая сообщает Wired.

Исследователи из Северо-Восточного университета, Массачусетского технологического института и IBM создали рисунок, обманывающий искусственный интеллект программ распознавания лиц. Обычно нейронная сеть для распознания человека рисует ограничивающий прямоугольник вокруг объекта, и начинает его анализ. Исследователи создали рисунок, который может запутать систему, не дать программе ограничить лицо человека, что фактически делает его невидимым для камер.

Отмечается, что ранее учёные уже создавали очки, которые также не позволяли программам распознавать лица людей, однако, эта технология была пригодна только для статичных изображений, а новая разработка действует в реальном времени, то есть при движении человека, а также при сгибании рисунка.

Учёные подчеркивают, что их целью не является создание способов, которые позволят людям обходить технологии распознавания лиц. Они хотят найти «прорехи» в нейронных сетях, с тем, чтобы разработчики смогли их исправить и доработать.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что компания Rank One представила систему искусственного интеллекта, которая сможет распознать личность человека, носящего маску, по одним лишь глазам.

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