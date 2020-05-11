Гонконг, Китай, , 18:17 — REGNUM Исследователи из университета Гонконга обнаружили и испытали комбинацию трех препаратов — интерферона бета-1b, лопинавир-ритонавира и рибавирина, и установили, что это сочетание почти вдвое ускоряет выздоровление больных новой коронавирусной инфекцией. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet.

Учёные проводили вторую фазу клинических испытаний — на эффективность и безопасность, давая с 10 февраля по 20 марта комбинацию данных препаратов 127 взрослым пациентам с COVID-19.

Эти больные также получили стандартное лечение противовирусным препаратом лопинавир-ритонавир, антибиотиками, кортикостероидами и другие лекарствами.

Так, у больных с лёгкой и тяжелой формой заболевания, экспериментальное сочетание препаратов сокращало продолжительность болезни с 12 до 7 дней. При этом, отмечается, комбинация была безопасна для пациентов. Учёные предполагают, что ключевую роль в комбинации играет интерферона бета-1b, который был разработан ранее для лечения рассеянного склероза.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что американские учёные исследовали механизм заражения клеток новой коронавирусной инфекцией и обнаружили, что интерферон, который организм использует для стимулирования иммунитета, может способствовать заражению вирусом SARS-CoV-2.

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