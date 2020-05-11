Лидс, Великобритания, , 13:37 — REGNUM Северный магнитный полюс смещается в сторону России со скоростью 55 км в год из-за усиления магнитного поля под Сибирью, заявили ученые из Лидского университета (Великобритания). Описание результатов их работ приводится в статье издания Independent.

Северный магнитный полюс открыли в XIX веке. С тех пор за его перемещениями наблюдают ученые. За время наблюдений он сместился на 2250 км от канадского побережья в сторону России. И если раньше движение магнитного полюса было медленным, то в последние десятилетия оно значительно ускорилось.

В 1990-х годах скорость движения полюса резко возросла с 15 км до 55 км в год. Британские геофизики и геологи начали искать причины этого явления с 2013 года. Они обнаружили, что на положение магнитного полюса влияют два участка магнитного поля, расположенные под Канадой и под Сибирью.

Ученые смогли отследить, что за последние десятилетия произошло ослабление канадской части магнитного поля и усиление сибирской части. Геофизики создали математическую модель, эксперименты на которой показали, что движение полюса в направлении России продолжится.

Одним из негативных последствий такого смещения северного магнитного полюса являются сбои навигационных систем, так как они используют данные о положении полюса. Для сохранения корректной работы навигационных устройств придется чаще перенастраивать навигационные системы.

Напомним, Северный магнитный полюс — это условная точка в полярной области планеты, где магнитное поле Земли направлено к поверхности строго под углом 90 градусов.