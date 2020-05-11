Брайтон, Великобритания, , 12:50 — REGNUM Новую функцию муравьиных антенн, связанную с особенностями памяти этих насекомых, выявили ученые из Сассекского университета. Результаты своего исследования ученые опубликовали в журнале Biological Sciences.

Ученые знали, что основной функцией антенн муравьев является восприятие ими пространства. Но, проведя новый эксперимент, они обнаружили, что антенны влияют на запоминание по-разному.

Когда муравей приближается к пище и ощущает ее своими антеннами, он инстинктивно открывает челюсти для того, чтобы ее съесть. Ученые изучали закрепление такой безусловной реакции со зрительным стимулом. Они подносили к антеннам рыжих лесных муравьев вида Formica rufa сладкую каплю воды, демонстрируя в течение нескольких секунд объект синего цвета.

Результаты эксперимента обнаружили неожиданную особенность латерализации памяти. Если каплю воды с одновременной демонстрацией синего объекта подносили к левой антенне, то признаки памяти о связи между цветом и пищей появлялись через 24 часа после обучения. Если же эти действия производились с правой антенной, то запоминание наступало через более короткое время — от десяти минут до одного часа.

Ученые отмечают, что такой эффект свидетельствует о наличии долговременной и кратковременной памяти. Авторы исследования считают, что антенная латерализация, вероятно, вызвана необходимостью выполнения нескольких аналитических операций одновременно при малом объеме нервной ткани у насекомых.