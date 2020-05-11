Вашингтон, , 12:14 — REGNUM Усиление экстремальных климатических явлений в ближайшие 30 лет ожидается на территории США. Об этом сообщила группа исследователей из Ок-Риджской национальной лаборатории минэнергетики США (ORNL) с коллегами из Стэнфордского университета, Национального центра атмосферных исследований и Стамбульского технического университета. Описание результатов их исследования опубликовано в газете The New York Post.

Ученые провели расчеты влияния на США девяти типов экстремальных климатических явлений и всех их возможных комбинаций. По их оценкам, к 2050 году количество людей, которые подвергнутся экстремальным климатическим воздействиям, удвоится.

По оценкам исследователей, сейчас в США страдают от чрезвычайных погодных воздействий, таких как сильная жара, засухи, наводнения, около 47 млн человек. Ученые сообщают, что из-за увеличения неблагоприятных погодных явлений возрастет количество различных заболеваний у жителей страны, а также возникнут проблемы в экономике сельского хозяйства.

Авторы исследования полагают, что результаты их расчетов должны способствовать выработке политике смягчения эффекта негативных природных явлений для предотвращения или максимального снижения ущерба экономике.