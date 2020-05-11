Копенгаген, , 11:45 — REGNUM Собственным потомством при недостатке еды питаются инвазивные гребневики мнемиопсисы (Mnemiopsis leidyi) для закрепления на новых территориях. Результаты своего открытия биологи из Университета Южной Дании вместе с коллегами из Франции, Испании и Германии опубликовали в статье в журнале Communications Biology.

Ученые установили, что для закрепления на новой территории в холодных северных морях Mnemiopsis leidyi в конце теплого сезона, когда пищи становится недостаточно, начинают активно размножаться гребневики. Они таким образом создают себе пищевой резерв. Во время длительного холодного периода гребневики поедают свои же личинки.

Биологи отмечают, что такая стратегия позволяет гребневикам мнемиопсисам значительно расширять ареал своего обитания, закрепляясь на несвойственных им территориях мирового океана. Этот вид изначально обитал на западе Атлантического океана, но позднее в больших количествах размножился в теплом Черном море и даже в холодном Балтийском море.

Гребневики мнемиопсисы в холодных морях часто размножаются взрывообразно. Эта особенность привлекла внимание ученых и объяснена ими именно как заготовка пищевого резерва перед холодным периодом.