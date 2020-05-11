Берлин, , 10:45 — REGNUM Более высокая концентрация в крови мужчин одного из ферментов делает их организм более уязвимым перед коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Европейское общество кардиологов (ESC) со ссылкой на результаты нового исследования.

Мужчины чаще женщин заболевают COVID-19, так как в их крови выше концентрация ангиотензин-превращающего фермента 2 (АПФ2). Это рецептор на поверхности клеток, за счёт взаимодействия с которым в здоровую клетку проникают коронавирусы.

Руководитель исследования, профессор кардиологии в Университетском медицинском центре Гронингена (UMCG) доктор Адриан Воорс пояснил, что высокая концентрация АПФ2 наблюдается в лёгких. Из этого сделан вывод о решающей роли АПФ2 в развитии поражений лёгких, связанных с COVID-19.

Учёные измеряли концентрацию фермента у более чем 3,5 тыс. пациентов с сердечной недостаточностью в 11 странах Европы. Оказалось, что у мужчин она выше, чем у женщин. Исследование началось ещё до вспышки коронавируса нового типа.

Особенно высокий уровень АПФ2 наблюдается в тестикулах. Это может отчасти объяснить большую уязвимость мужчин перед COVID-19, полагают авторы исследования.

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