Сингапур, , 07:55 — REGNUM Прогнозы об окончании вспышек нового коронавируса в разных странах, которые ранее обнародовали ученые из Университета технологий и дизайна Сингапура, больше не актуальны в связи с быстрым изменением ситуации с распространением инфекции в мире, сообщается на сайте учреждения.

С портала университета удалены все прогнозные графики. В сообщении отмечается, что в условиях чрезвычайной неопределенности, которая сложилась сейчас в мире, использование традиционных способов прогнозирования может ввести пользователей в заблуждение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на портале сингапурского Университета технологий и дизайна неоднократно переносили прогноз о завершении вспышки коронавируса в РФ. Так, согласно последней корректировке, эпидемия коронавирусной инфекции в России должна была продлиться до 8 сентября.

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