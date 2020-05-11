Москва, , 07:17 — REGNUM Температура воздуха в столице страны ожидается в диапазоне от +18°C до +20°C. Об этом сообщает на своём сайте Гидрометцентр страны.

По данным метеорологов, в столице ожидается облачная погода с прояснениями. Выпадение осадков маловероятно.

Атмосферное давление повысится до 742 мм рт. ст. Направление ветра северо-западное, скорость ветра до 5−10 м/с.

Как сообщало 11 мая ИА REGNUM, по Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного порывистого ветра.

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