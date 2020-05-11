Красногорск, 11 мая 2020, 06:24 — REGNUM В Московской области в мае рост количества инфицированных коронавирусом будет стабильно держаться, но в начале лета ожидается спад. Об этом рассказала эпидемиолог областного Минздрава Зинаида Труш, передает РИА Новости.
Спад заражений в июне не будет одномоментным. В связи с этим нужно будет продолжать соблюдать профилактические меры.
По её словам, если население перестанет исполнять требования относительно ношения защитных масок, дезинфекций и социального дистанцирования, то, вероятно возникновение второй волны эпидемии.
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