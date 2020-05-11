Красногорск, , 06:24 — REGNUM В Московской области в мае рост количества инфицированных коронавирусом будет стабильно держаться, но в начале лета ожидается спад. Об этом рассказала эпидемиолог областного Минздрава Зинаида Труш, передает РИА Новости.

Спад заражений в июне не будет одномоментным. В связи с этим нужно будет продолжать соблюдать профилактические меры.

«Опять-таки, нужен поэтапный выход из существующих ограничений», — сказала эпидемиолог.

По её словам, если население перестанет исполнять требования относительно ношения защитных масок, дезинфекций и социального дистанцирования, то, вероятно возникновение второй волны эпидемии.

«Снова возможен рост числа заболевших. Возможна вторая волна, этого никто не исключает», — сообщила Труш.

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