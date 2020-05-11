Чанша, Китай, , 04:44 — REGNUM Уникальный погребальных стиль был недавно обнаружен на месте археологических раскопок в провинции Хунань в центральной части Китая, сообщает 10 мая агентство Синьхуа.

Младший научный сотрудник Хунаньского провинциального института культурных реликвий и археологии Чжао Яфэн заявил, что поломанные изделия из глины и керамики вроде чаш были выложены на дне гробниц, в то время как гробы были помещены над обломками с неповреждёнными тарелками, чашами и чайниками вокруг них.

Внутри гробов размещены изделия из нефрита и столовая утварь. Эксперты отметили. Что более 120 древних гробниц было найдено на месте раскопок в Суньцзягане близ уезда Лисянь. Впервые ученые столкнулись со столь уникальными погребальными обычаями и в таких больших объёмах.

Особый погребальный ритуал имеет возраст около 4000 лет. Находки могут помочь археологами еще лучше понять древние погребальные обычаи, отметил Чжао.

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