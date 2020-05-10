Лондон, , 18:55 — REGNUM Учёные из Лондонской школы гигиены и Оксфордского университета по данным анализа состояния здоровья 17,4 млн британцев определили группы населения с наибольшим риском смерти от новой коронавирусной инфекции. Не рецензированные выводы учёных опубликованы на сайте препринтов medRxiv.

Отмечается, что исследователи получили доступ к электронным выпискам из системы первичной медицинской помощи Великобритании и применили к ним метод математического моделирования с помощью регрессионной модели Кокса, показывающей вероятность того или иного события, в данном случае смерти для отдельного гражданина.

Так, за период с 1 февраля по 25 апреля скончались от COVID-19 5683 человека из исследуемой группы. Сделанные расчёты указали учёным на то, что у темнокожих британцев и выходцев из Азии риск умереть от новой коронавирусной инфекции выше.

Ранее, уже высказывалось предположение, что высокая смертность из этих групп населения связана с тем, что они имеют большее количество сопутствующих заболеваний, однако, данный анализ это не подтвердил. Может ли так быть, что мигранты просто не обращались за медицинской помощью и не фиксировали свои недуги, учёные не изучали.

Другим фактором повышающим смертность от COVID-19 оказалась бедность, и также учёные не увязывают этот фактор с какими-либо другими характеристиками этих пациентов. К факторам, повышающим риск смерти от COVID-19 у англичан, британские учёные также отнесли преклонный возраст, диабет, тяжелые формы бронхиальной астмы и мужской пол больного.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что исследователи из Университета Цинциннати и Калифорнийского университета установили, что потеря обоняния является признаком того, что у больного COVID-19 разовьются и более серьезные симптомы заражения новой коронавирусной инфекции.

Читайте ранее в этом сюжете: Учёные назвали симптом COVID-19, определяющий тяжесть заболевания в будущем