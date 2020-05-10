Колумбус, США, , 17:43 — REGNUM Исследователи из Университета Цинциннати и Калифорнийского университета установили, что потеря обоняния является признаком того, что у больного COVID-19 разовьются и более серьезные симптомы заражения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает портал Eurekalert.

Отмечается, что учёные опросили 103 пациента с COVID-19 и пришли к выводу, что тяжесть потери ощущения запаха коррелирует с тем, насколько серьезными будут другие осложнения у больных коронавирусной инфекцией.

Кроме того, учёные установили, что потеря обоняния происходит на первой неделе заболевания. Это значит, что люди у которых появился этот симптом, должны немедленно обратиться в больницу для тестирования и оказания медицинской помощи.

Также учёные считают, что наличие этого симптома позволяет определить людей, у которых заболевание находится на ранней стадии. Именно таким больным целесообразно давать противовирусные препараты, такие как ремдесивир, поскольку они наиболее эффективны именно на ранних стадиях болезни.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, о том, что, по данным пресс-службы американской академии офтальмологии, воспаление слизистой оболочки глаза может быть ранним симптомом коронавирусной инфекции.

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