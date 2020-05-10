Лондон, , 14:02 — REGNUM Механизм, позволяющий комарам обнаруживать препятствия и избегать их, смогли применить в автоматическом управлении дронов ученые из Великобритании. Результаты своего эксперимента они опубликовали в журнале Science.

Исследовав поведение комаров при приближении препятствия, ученые предположили, что за обнаружение препятствий отвечают механорецепторы, расположенные в усиках. Они способны улавливать изменение давления в создаваемых комариными крылышками воздушных потоках, которое вызывают приближающиеся препятствия.

Исследователи определили, что расстояние, на котором комары умеют обнаруживать препятствия, составляют около 20 длин крыльев. Авторы исследования решили применить аналогичный механизм для управления квадрокоптером.

Дрон оснастили комплектом датчиков давления, данные от которых, полученные в продольном, поперечном и диагональном направлениях, сопоставлялись для сравнения показателей для зоны над коптером, под ним и с различных сторон. При обнаружении разницы свыше определенного порогового значения, автоматически включалась программа уклонения квадрокоптера от препятствия.

Такой способ позволил избегать столкновения с поверхностью при снижении аппарата или приближении к стене. Результаты эксперимента ученые показали в видеоролике, в котором визуализировали эффект от взмахов крылышками комара и реальные перемещения квадрокоптера, ведущего себя подобным образом и исключающего столкновения с препятствиями.