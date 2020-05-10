Вашингтон, , 13:36 — REGNUM Экспериментальную генную терапию для лечения ряда болезней мышей научились использовать коллектив ученых — молекулярных биологов из США и Южной Кореи. Результаты своего исследования они опубликовали в журнале Science Advances.

Ученые, наблюдая за здоровьем людей, страдающих от артрита, определили, что состояние суставов зависело от количества фермента фоллистатина, который при недостатке замедляет рост мышечной ткани и здоровье суставов. Исследователи решили попробовать повысить активность гена FST, влияющего на выработку фоллистатина.

Проведя генную терапию, предусматривавшую «принудительное включение» гена FST у подопытных мышей, биологи зафиксировали остановку у них развития остеоартрита, снизила концентрацию инсулина и глюкозы в крови, а также вызвала ускоренный рост мышечной массы. Также у мышей сократилась доля гормонов и белков, характерных для развития ожирения и воспалительных процессов.

«Разработка этой генной терапии будет идти еще много лет. Тем не менее, мы рады тому, что нам удалось создать очень перспективную методику лечения последствий развития остеоартрита, а также средство для борьбы с самыми экстремальными формами ожирения», — отметили биологи.

Ученые полагают, что развитие экспериментальной генной терапии в этом направлении может стать основой для аналогичной терапии среди людей.