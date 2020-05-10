Пекин, , 12:31 — REGNUM Исследование челюстей одного из первых ихтиозавров на планете показало, чем они могли питаться. Результаты своего исследования коллектив ученых из Китая, США и Италии опубликовал в научном журнале Scientific Reports.

Останки динозавра ученые нашли на территории Китая. Это оказались хорошо сохранившиеся челюсти дельфиноподобного ихтиозавра Cartorhynchus lenticarpus. Этот вид считают одним из первых ихтиозавров, появившихся на Земле около 240 млн лет назад.

Раньше ученые считали, что ихтиозавры не имели зубов. Изучив найденный несколько лет назад череп с помощью томографа, ученые построили 3D-модель этого окаменевшего черепа и обнаружили внутри зубы. Большая их часть была схожа с круглыми коренными зубами, которые имеются у современных млекопитающих, а совсем не на острые зубы древних рептилий.

На основании этого, ученые сделали вывод, что Cartorhynchus lenticarpus питались твердой пищей, перемалывая ее. Это могли быть двустворчатые моллюски или другие беспозвоночные, обладающие прочным панцирем.

Выполнив по структуре зубов и рисунку царапин реконструкцию, ученые определили, что взрослые особи этих ихтиозавров были длиной всего около 30 см, что в несколько раз меньше, чем размеры других древних морских рептилий, возникших в следующем юрском периоде.

Исследователи считают, что быстрый рост размеров ихтиозавров, а также появление других типов зубов, свидетельствуют о том, что эти морские обитатели были одними из самых успешных динозавров первой половины мезозоя. Как Cartorhynchus lenticarpus эволюционировали в более совершенных динозавров будет являться предметом дальнейших исследований ученых.