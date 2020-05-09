Пекин, , 22:09 — REGNUM Китайский вирусолог, профессор Чжун Наньшань рассказал, чем опасен новый коронавирус SARS-CoV-2, и как от него можно защититься. Материал опубликован на портале «Хуаньцюван».

По словам китайского вирусолога, SARS-CoV2 обладает крайне высокой заразностью — он передается быстрее и легче сезонного гриппа, ОРВИ или коронавируса MERS. Это и делает SARS-CoV2 столь опасным.

В связи с этим для борьбы с SARS-CoV-2 необходимо организовать четырехкомпонентную систему борьбы. Это ранняя защита, раннее выявление, ранняя диагностика и ранняя изоляция, пояснил профессор Наньшань.

Ранняя защита сводится к индивидуальным мерам. Это прежде всего ношение масок и перчаток, мытье рук, соблюдение социальной дистанции. Данные меры вполне эффективны, так как коронавирус передается при непосредственном контакте и через поверхности.

Для ранней диагностики нужно как можно быстрее выявлять пациентов с симптомами, схожими с COVID-19. Измерение температуры в местах массового скопления людей в этом случае оправдано. Тут немаловажную роль играет ответственность самих людей — при появлении подозрительных симптомов нужно сразу обращаться к врачу.

В обычных больницах категорически нельзя смешивать обычных больных и зараженных коронавирусом. Именно поэтому важна ранняя диагностика.

Профессор Наньшань считает, что в домашних условиях качественная диагностика COVID-19 невозможна.

Ранняя изоляция необходима для оперативного сведения к минимуму контактов зараженных со здоровыми людьми.