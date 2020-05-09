Женева, Швейцария, , 19:22 — REGNUM Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что положительный тест на коронавирусную инфекцию у выздоровевших пациентов не является признаком продолжения заболевания или повторного инфицирования, это часть процесса регенерации лёгких. Об этом сообщает портал Sciencealert.

Отмечается, что эксперты ВОЗ, основываясь на самых последних данных, пришли к выводу, что у ряда выздоровевших от COVID-19 пациентов продолжается выведение погибших от короновируса клеток лёгких в рамках естественного заживления. Они и дают положительный тест на коронавирус, хотя человек уже является выздоровевшим и не может заражать окружающих, считают в международной организации.

Подчеркивается, что в ВОЗ пока не могут определённо сказать, являются ли опасными для окружающих граждане, которые выздоровели и сначала имели отрицательный тест на коронавирус, а спустя несколько недель вновь получали положительный тест. Для уточнения этого вопроса, сотрудникам организации требуются дополнительные исследования.

«Нам нужен систематический сбор образцов у выздоровевших пациентов. Наличие живого вируса не обязательно означает, что его можно передать другому человеку», — заявили в ВОЗ.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что у ряда пациентов тесты на новую коронавирусную инфекцию дают положительный результат в течение двух месяцев после выздоровления.

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