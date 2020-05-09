Лондон, , 17:56 — REGNUM Канадские учёные сопоставили статистику распространения новой коронавирусной инфекции в 144 странах с погодными условиями в этих регионах и пришли к выводу, что климат не оказывает никакого влияния на распространение COVID-19. Исследование опубликовано в Canadian Medical Association Journal.

Ранее учёные предполагали, что повышение температуры летом в значительной степени сведёт на нет распространение инфекции, и предварительные расчёты подтверждали это предположение.

Однако, новый математический анализ, проведённый исследователями из Западного университета в канадском Лондоне показал, что нет совершенно никакой зависимости между географическим положением страны и скоростью развития эпидемии.

Единственный фактор, который существенно сокращал передачу вируса — это введение карантина и закрытие школ. Поэтому учёные призывают с осторожностью смягчать меры режима самоизоляции.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн, заявил, что в летний период темпы распространения коронавирусной инфекции снизятся.

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