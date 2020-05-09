Москва, , 14:13 — REGNUM Российский глубоководный аппарат «Витязь» установил на дне Марианской впадины вымпел в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщили 9 мая в пресс-службе Фонда перспективных исследований.

Автономный необитаемый аппарат достиг глубины 10 028 метров 8 мая в 22:34 по московскому времени. Беспилотник также провел картографирование, фото и видеосъемку морского дна.

Генеральный директор фонда Андрей Григорьев отметил, что аппарат «Витязь» не имеет ограничений на глубину погружения. Аппарат стал первым в мире полностью автоматизированным устройством, который достиг дна Марианской впадины.

Заместитель председателя правительства России Юрий Борисов прокомментировал научное достижение. Он выразил надежду, что именно на таких проектах вырастет научно-конструкторская элита российского ОПК.

Отметим, аппарат «Витязь» доставлен на Тихоокеанский флот в апреле 2020 года. Ранее специалисты уже совершили несколько погружений для испытания аппарата.