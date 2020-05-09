Чхонджу, Южная Корея, , 11:37 — REGNUM В южнокорейском городе Чхонджу провинции Чхунчхон-Пукто построят источник синхротронного излучения. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства науки и информационно-коммуникационных технологий страны.

Известно, что на размещение данного объекта претендовали четыре города, однако на этапе оценки город Чхонджу набрал наибольшее количество баллов (90,54 б.). При выборе места учитывались близость к скоростной автомагистрали и исследовательским комплексам.

Проект оценивается в 1 трлн вон (~$820 млн). Заявку на составление предварительного технико-экономического обоснования планируется подать в течение текущего года. Если проект утвердят строительство синхротрона начнётся в 2022 году, а ввод в эксплуатацию — в 2028 году.

В настоящее время источники синхротронного излучения третьего и четвертого поколения установлены в городе Пхохане провинции Кёнсан-Пукто. Отмечается, что правительство приняло решение построить еще один источник в связи с высоким спросом исследователей.

Источник синхротронного излучения (синхротрон) — это тип резонансного циклического ускорителя, который характеризуется тем, что орбита пучка в процессе ускорения частиц остается постоянного радиуса, а ведущее магнитное поле поворотных магнитов, которые определяют радиус, возрастает во времени.