Москва, , 07:46 — REGNUM Победителем международных онлайн-сборов по алгоритмическому программированию ByteDance — Moscow Workshops Programming Camp 2020 стала команда Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского Almost Retired в составе Николая Калинина, Алексея Данилюка, Валерии Рябчиковой. Об этом сообщает пресс-служба Moscow Workshops.

В соревновании, которое было организовано Московским физико-техническим институтом совместно с ИТ-гигантом — компанией ByteDance из КНР, приняли участие 172 юных дарования из Китая, Кореи, Японии, России, США, Канады, Польши, Белоруссии, Латвии и Сербии.

Как отметил проректор МФТИ, основатель Moscow Workshops Алексей Малеев, Китай, как и Россия, славится своими программистами. «Мы рады, что к проекту присоединилась одна из крупнейших технологических компаний ByteDance. Кстати, несмотря на то, что и тренировки проводились в онлайн-режиме, количество участников сборов даже выросло», — подчеркнул Малеев.