Улан-Удэ, , 10:30 — REGNUM В Бурятии найдены кости людей, предположительно захороненных несколько тысяч лет назад. Видео с находками появилось в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам местной жительницы, родители её мужа собирались сажать огурцы, когда нашли кости. Она добавила, что на месте уже работают археологи. По приблизительным подсчётам, находке около 6 тыс. лет.

«Есть у них амулет из камня, на тот момент железа ещё не было», — рассказала девушка.

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