Вашингтон, , 09:40 — REGNUM Государственный департамент США обвинили Россию в переброске военных и техники из Сирии в Ливию. Об этом заявил специальный представитель Госдепа Джеймс Джеффри во время телефонного брифинга.

Он заявил, что российская сторона работает с президентом Сирии Башаром Асадом по переброске боевиков из третьих стран. Первый заместитель помощника госсекретаря США Генри Вустер заявил, что сирийские военные сражаются на обеих сторонах конфликта. Вместе с тем участники брифинга не привели ни одного доказательства.

Напомним, в ноябре 2019 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «уткой» заявления о дестабилизации ситуации в Ливии через частные военные компании. Министр иностранных дел Сергей Лавров также ранее назвал слухами утверждения о российских наемниках в Ливии.

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