Лхаса, Китай, , 03:37 — REGNUM Команда из 30 китайских исследователей прибыла на базовый лагерь, расположенный на высоте 6500 на горе Джомолунгма (Эверест), сообщает 7 мая агентство Синьхуа.

Исследователи таким образом еще на один шаг приблизились к осуществлению своей миссии по измерению высоты самой высокой горы в мире. Они прибыли на место около 17:00 по местному времени 7 мая в целости и сохранности после того, как они покинули предыдущий лагерь на высоте 5200 метров, расположенный в уезде Тингри Тибетского автономного районе на юго-западе Китая 6 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента основания КНР в 1949 году было проведено шесть этапов измерения высоты горы Эверест. Согласно проведенному в 2005 году, гора просела до 8844,43 метра с 8848,13 метра в 1975 году.