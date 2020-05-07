Минск, , 14:35 — REGNUM Александр Лукашенко подписал 7 мая указ №156 «О приоритетных направлениях научной, научно-технической и инновационной деятельности на 2021 — 2025 годы». Текст документа опубликован на сайте президента Белоруссии.

Среди приоритетов указаны цифровые информационно-коммуникационные и междисциплинарные технологии. Также говорится о фармацевтических, биологических, медицинских, машиностроительных, агропромышленных технологиях, приоритетах в сферах энергетики, строительства и другие.

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В частности, шестой приоритет сформулирован так: «Обеспечение безопасности человека, общества и государства: социогуманитарная, экономическая и информационная безопасность (человек, общество и государство, история, культура, образование и молодежная политика, физическая культура, спорт и туризм, управление техническими, технологическими и социальными процессами); научное и научно-техническое обеспечение национальной безопасности и обороноспособности государства; средства технической и криптографической защиты информации, криптология и кибербезопасность; правотворчество и эффективное правоприменение; правоохранительная деятельность, судебная экспертиза; защита от чрезвычайных ситуаций».

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В соответствии с утвержденными президентским указом шестью приоритетными направлениями будут сформированы программы научных исследований, научно-технические программы и госпрограмма инновационного развития Белоруссии на 2021 — 2025 годы. Академии наук и правительству предпринято принять мер по реализации документа.

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