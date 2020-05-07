Женева, Швейцария, , 13:01 — REGNUM Включить мигрантов в национальные системы охраны здоровья призвал генеральный директор Международной организации по миграции Антониу Виторрину 7 мая на пресс-конференции в Женеве.

По его мнению, правительства стран при разработке планов по восстановлению экономик должны предусмотреть проблемы мигрантов. Виторрину считает, что экономический кризис сильно повлияет на сокращение переводов мигрантов.

В частности, переводы в страны Африки по итогам 2020 года могут сократиться на 30%. Вместе с тем многие страны зависят от этих переводов — их доля в ВВП некоторых стран достигает 15%.

Напомним, в апреле в МВД России заявили, что на время пандемии коронавируса власти не будут аннулировать документы и депортировать иностранцев.

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