Горно-Алтайск, , 11:28 — REGNUM Учёные подсчитали снежных барсов, обитающих на территории Сайлюгемского национального парка и прилегающих к нему участках. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе учреждения, исследование длилось почти два месяца в крайне сложных условиях.

В результате удалось насчитать 21 хищников, из которых 15 взрослых особей и 6 котят.

«Аргутская группировка снежного барса по-прежнему подтверждает статус крупнейшей в России: здесь зарегистрировано 10 хищников, в том числе трое барсят Юты», — отметили в парке.

Семь ирбисов зафиксировали на Южно-Чуйском хребте, три — на Сайлюгемском. Наконец, последнего исследователи обнаружили на Курайском хребте.

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