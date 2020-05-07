Нью-Йорк, США, , 09:16 — REGNUM Историк и философ Юрий Сандулов, являющийся основателем и главой научно-исторического общества соотечественников «Северный крест», умер утром 6 мая из-за осложнений от новой коронавирусной инфекции. Об этом 7 мая сообщила дочь ученого Елена Сандулова.

«Произошла такая нелепость, непоправимая ошибка — папа ушел сегодня утром в одном из госпиталей Пенсильвании», — приводит ТАСС слова Сандуловой, которая добавила, что родственники ученого не смогли даже его навестить, чтобы попрощаться.

Также она рассказала, что её отец был до заражения коронавирусом здоров, энергичен и полон сил и планов и потому ей не верится в случившееся.

Кроме этого, дочь ученого уточнила, что её отец стал болеть в конце марта в то время, когда в Нью-Йорке ещё не хватало медтехники, врачей и больничных мест, в результате чего семья вынуждена была перевести его на лечение в штат Пенсильвания.

«Все это время он очень боролся за жизнь, очень хотел вернуться домой, продолжить работу, состояние его было то лучше, то хуже, долгое время он был подключен к аппарату вентиляции, однако, как говорят врачи, легкие оказались совершенно разрушенными из-за этого вируса», — также рассказала Елена Сандулова.

Напомним, Юрий Сандулов был доктором философских наук и до переезда в США был преподавателем философии в Санкт-Петербургском государственном университете, который до этого закончил. В США ученый стал автором множества книг, монографий и исследований, связанных с историей русской эмиграции в США, а также основателем некоммерческой организации соотечественников «Северный крест».