Лхаса, Китай, , 02:44 — REGNUM Группа из 30 китайских исследователей покинула базовый лагерь на горе Джомолунгма (Эверест) и направилась к ее вершине в рамках государственной миссии по измерению высоты самой высокой горы в мире, сообщает 6 мая агентство Синьхуа.

Команда состоит из профессиональных альпинистов и экспертов по выживанию в экстремальных условиях из министерства природных ресурсов КНР. Она воспользуется текущим «погодным окном» для проведения замеров, поскольку именно сейчас для этого самый подходящий момент.

Эксперты проведут замеры высоты Эвереста с использованием Глобальной навигационной спутниковой системы и гравиметра, сообщил заместитель директора центра управления скалолазания при Главном управлении спорта КНР.

С момента основания КНР в 1949 году власти Китая провели шесть этапов замера горы Эверест в рамках научных экспедиций к вершине. В 1975 году высота горы составляла 8848,13 метра, а в 2005 году она просела до 8844,43 метра.