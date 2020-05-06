Рим, , 16:01 — REGNUM Первая в мире вакцина от коронавируса создана в Италии, об этом 6 мая заявили итальянские ученые, сообщает Times Now News.

О прорыве в области борьбы с коронавирусом сообщили исследователи из Национального института инфекционных болезней им. Лаззаро Спалланзани в Риме.

Испытания, проведенные на мышах, показали, что вакцина содержит антитела, которые воздействуют на клетки человека, не давая вирусу заражать людей. Группа исследователей также отметила, что пять разрабатываемых ими вакцин-кандидатов смогли поспособствовать выработке большого количества антител. Из них были выбраны две, показавшие лучшие результаты.

По словам Луиджи Аурисиккио, генерального директора компании Takis, занимающейся разработкой препарата, вакцина впервые нейтрализовала вирус в клетках человека. Он добавил, что испытания на людях ожидаются после этого лета.

«Насколько нам известно, мы первые в мире, кто продемонстрировал нейтрализацию коронавируса с помощью вакцины. Мы ожидаем, что это произойдет и у людей», — подчеркнул Аурисиккио.